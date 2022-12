Pubblicato l'avviso "NARA MI" per la certificazione linguistica orale delle lingue minoritarie e varietà alloglotte

PEC

L’Assessorato regionale della Pubblica istruzione comunica che è stata istituita la, della conoscenza orale della lingua sarda, del catalano di Alghero, e delle varietà alloglotte sassarese, gallurese e tabarchino.La certificazione orale sarà considerata titolo di ammissibilità per partecipare in veste di esperto d’ambito o di collaboratore nei Laboratori Extracurriculari Didattici.Possono partecipare alla procedura le persone fisiche aventi almeno 18 anni di età, in particolare quelle interessate a partecipare in veste di esperto d’ambito o di collaboratore nei Laboratori Extracurriculari Didattici di cui all’art. 19 della LR 22/2018, e ai progetti di cui ai commi 2 lettera c e 3 dell’art. 22 della stessa legge.La domanda dovrà essere inviataesclusivamente tramitealla casella: pi.cultura.sarda@pec.regione.sardegna.it , e dovrà essere firmata, digitalmente o con firma autografa.In caso di firma autografa, dovrà essere allegata alla domanda la copia (entrambi i lati) di un documento di identità in corso di validità.Per informazioni è possibile inviare una emai all'indirizzo: pi.cultura.sarda@regione.sardegna.it