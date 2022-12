DG Regione, Assessore Farris: ‘Il senso di responsabilità di Regione e Organizzazioni Sindacali ha consentito il superamento della controversia nel comune interesse dell’Amministrazione’

Cagliari, 23 dicembre 2022 – “Grazie alla comune volontà e con senso di responsabilità, dimostrato negli incontri sia dalla Regione che dalle Organizzazioni Sindacali, abbiamo definito il superamento della controversia nel comune interesse dell'amministrazione regionale”. Lo ha detto l’assessore degli Affari generali e del Personale, Andreina Farris, dopo l’approvazione, da parte della Giunta regionale, della delibera che, prendendo atto dell'avvenuto ripristino della piena tutela delle prerogative sindacali, ha convalidato la deliberazione n. 27/14 del 9 luglio 2021 sulle “Manifestazioni di interesse per ricoprire gli incarichi di Direttore generale nell'Amministrazione regionale”. Un passaggio che si era reso necessario dopo che il decreto del Giudice del lavoro del Tribunale di Cagliari (5 dicembre 2022) aveva dichiarato il carattere antisindacale ("in violazione del diritto di informazione preventiva sindacale") della condotta della Regione in occasione dell’adozione della delibera.

Con la delibera, la Giunta regionale riconosce e valorizza, anche in termini formali, la volontà comune delle parti, emersa durante la concertazione, di riconoscere le prerogative sindacali sul tema, definendo così il superamento della controversia in atto.

“Grazie allo sforzo congiunto della Regione e delle organizzazioni sindacali, si è ripristinato il rispetto dei diritti di informazione preventiva di questi ultimi e si è garantita la continuità dell’azione amministrativa”, ha sottolineato l’assessore Farris.