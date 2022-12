Percorsi istruzione e formazione professionale per conseguimento qualifica professionale e sperimentazione del sistema duale: terza apertura termini

;

L’Assessorato Regionale del Lavoro ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione telematiche (DPT) a valere sull'Avviso pubblico per la presentazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in sistema duale per il conseguimento della qualifica professionale di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), del D.lgs. 226/2005. Anni formativi 2022-2025 e 2023- 2026.Le DPT possono essere inviate, per le iscrizioni ai percorsi che ancora non hanno raggiunto il n. di 12 destinatari e, pertanto, non sono stati inclusi negli elenchi definitivi approvati con Determinazioni n. 19200/1010 del 11.03.2022, n. 53054/3466 del 20.07.2022 e n. 62196/4348 del 27/09/2022.Le DPT potranno essere inviate dai destinatari di cui all'art 5 dell'Avvisosalvo esaurimento delle risorse.