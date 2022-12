Agricoltura: disposizioni presentazione domande interventi SRB01 e SRB02

;

Approvate dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura ledell’annualità 2023“Sostegno zone con svantaggi naturali montagna”“Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi.è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica in zona montana, contribuendo al presidio delle aree fragili attraverso l’erogazione di una indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ammissibile che compensi almeno in parte gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a svantaggi naturali.è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica nelle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane (zone svantaggiate) contribuendo al presidio di delle aree fragili attraverso l’erogazione di una indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ammissibile che compensi almeno in parte gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a svantaggi naturali.concorrono ai seguenti“Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione”;“Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi”.L’Amministrazione regionale, si riserva la facoltà di modificare e integrare il presente atto e di impartire ulteriori disposizioni per l’attuazione degli interventi, in particolare:− alla presentazione e gestione delle domande e dei relativi procedimenti amministrativi;− alla condizionalità rafforzata ai sensi dell’articolo 12 del Reg. (UE) 2021/2115;− alla condizionalità sociale ai sensi dell’articolo 14 del Reg. (UE) 2021/2115;− al sistema delle riduzioni ed esclusioni da applicare in caso di inadempienze del beneficiario;− al trattamento dei dati personali;− a ulteriori disposizioni utili per l’attuazione degli interventi.