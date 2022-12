Termine attività Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA)

28.12.22 28 Dicembre 2022 - servizi sociali e assistenziali

L’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale comunica che, secondo quanto disposto Legge Regionale n. 11/2022, l’attività dei medici impiegati nelle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) non potrà essere prorogata oltre il termine del 31.12.2022.



Gli stessi medici potranno, su apposita istanza di parte e, secondo gli specifici bandi pubblicati dalle AA.SS.LL., partecipare all’assegnazione di incarichi di sostituzione o provvisori di Medicina generale.



Potranno altresì partecipare al bando, di imminente pubblicazione, per l’assegnazione delle titolarità di Assistenza primaria, relativo alle sedi carenti annualità 2022, sempreché siano iscritti nella graduatoria annuale di riferimento o frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale, così come regolamentato dal vigente Accordo Collettivo Nazionale (ACN).