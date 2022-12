Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore di quinto anno in sistema duale per il conseguimento della Certificazione IFTS

IFTS

Pubblicato dall’Assessorato regionale del Lavoro l’avviso per la presentazione e laper il conseguimento dellacompletare con i percorsi IFTS la filiera dell’offerta formativa di IeFP, nella prospettiva degli standard formativi di specializzazione tecnica superiore.L’avvio dei percorsi di, realizzati dagli organismi di formazione professionale in partenariato con le istituzioni scolastiche del secondo ciclo, le Università, gli Enti di Ricerca e le imprese, per l’anno formativo 2023/2024, dovrà prioritariamente permettere di formare competenze tecniche e professionali per sostenere l’inserimento qualificato dei destinatari formati nel mercato del lavoro, seguendo la domanda espressa dal tessuto economico di contesto., sono i giovani fino a 35 anni di età, non occupati o occupati, residenti o domiciliati in Sardegna, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:- diploma di istruzione secondaria di secondo grado;- diploma professionale di Tecnico;- ammissione al quinto anno dei percorsi liceali.I destinatari potranno presentare un’unica Domanda di Partecipazione Telematica (DPT) per uno dei percorsi formativi dell’offerta., in qualità di soggetti gestori titolari e responsabili delle iniziative, gli Organismi pubblici e privati, associati tra loro in RT, che operano in partenariato attuativo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 69 della Legge n.144/1999, sulla base delseguente standard organizzativo minimo:- Agenzie formative accreditate e iscritte nella macro-tipologia B dell’elenco regionale;- Istituti Scolastici del secondo ciclo di istruzione operanti nel territorio regionale;- Università degli studi attraverso i propri Dipartimenti;- Enti pubblici di ricerca;- Imprese o associazioni di imprese.dovranno essere presentati, esclusivamente tramite procedura informatizzata disponibile nell’area riservata sul portale " Sardegna Lavoro