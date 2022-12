Cagliari, 31. 12. 2022 . A nome dei Sardi, dei quali sono certo di interpretare il sentimento, mi unisco al dolore del mondo intero per la immensa perdita del Papa emerito Benedetto XVI. Pontefice di grande e profondissima spiritualità, fonte di altissima teologia, pastore umile e amorevole del suo gregge. Resterà nella nostra storia, come una delle pagine più belle, la sua visita in Sardegna il 7 settembre 2008, la celebrazione a Bonaria, e quel meraviglioso incontro con i giovani della Sardegna ai quali ricordò i valori immortali della fede, della famiglia, della pace. Nel dolore della sua mancanza, ci consola il suo altissimo esempio di dedizione e di servizio alla Chiesa e all'umanità intera. Christian Solinas.