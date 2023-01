Cagliari, 10 gennaio 2023 - L’assessore regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta, ha partecipato alla riunione plenaria della Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni che si è tenuta questa mattina in videoconferenza.



“È stato un incontro produttivo – commenta l’esponente della Giunta Solinas – di confronto e di intesa sulle varie tematiche trattate. Si è discusso sullo schema ministeriale, sull’attuazione e ripartizione di 500 milioni di euro in favore delle Regioni e delle Province autonome, mirati all’innovazione e alla meccanizzazione del settore agricolo. Si è inoltre discussa la modalità di emanazione dei bandi regionali rispetto alla somma di 100 milioni di euro destinati all’ammodernamento dei frantoi oleari”.



Nel corso della seduta è stato anche avviato un confronto sul decreto ministeriale e sulle modifiche testuali avvenute nel 2021, con il decreto ministeriale n. 360338, dove sono riportate le dichiarazioni obbligatorie nei settori del latte bovino e ovicaprino.



“Abbiamo affrontato e posticipato a un incontro tecnico – aggiunge l’assessore Satta – un lungo confronto, sull’approvazione del piano di gestione dei rischi in agricoltura per il 2023, con proiezioni future, partendo dallo schema ministeriale. È stato presentato un resoconto dell’incontro, sul coordinamento tecnico, in merito alle problematiche legate al settore viticolo”.



Non sono mancate poi osservazioni e considerazioni, sul documento “sistemi di controllo-piano strategico” con lungimiranti proiezioni a supporto del Piano strategico nazionale della Pac 2023-2027.



“Abbiamo fissato il calendario delle sedute comuni e stabilito gli interventi da approfondire in futuro, indicatori di una volontà comune verso incontri di profittevole natura”, conclude l’assessore Satta.