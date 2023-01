Circonvallazione di Sindia, l'Assessore Saiu: "Rispettati gli impegni sul tratto finanziato con fondi regionali, lavoriamo per realizzare gli interventi che mancano"

Sindia, 16 gennaio 2023 - "La circonvallazione di Sindia è nuovamente in funzione dopo una lunga attesa. La riapertura della strada, decisa dalla Provincia di Nuoro, consentirà nuovamente di veicolare il traffico all’esterno dell’abitato di Sindia con importanti benefici in particolare durante il periodo estivo, in circostanze di traffico intenso. Con ricadute positive, quindi, sul piano turistico ed economico, ma anche sociale se si considerano le riduzioni di traffico e inquinamento nell’abitato di Sindia”, lo dichiara l’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Pierluigi Saiu, che oggi ha inaugurato la riapertura dello snodo lungo la strada statale 129 bis. Per l’occasione, l’assessore insieme al commissario della Provincia di Nuoro e gli amministratori locali, ha partecipato a un sopralluogo nel tratto stradale interessato dall’intervento di messa in sicurezza e al successivo incontro nella sala consiliare del Comune di Sindia per fare il punto sull’opera e, in generale, sulla viabilità del Marghine-Planargia.



“Quello sulla circonvallazione è stato un intervento profondo per risolvere le gravi criticità dovute ai cedimenti e ai frequenti allagamenti, in particolare durante il periodo invernale, in diverse parti del tracciato. Problemi mai risolti nonostante i numerosi lavori di risanamento effettuati nel tempo”, precisa l’assessore Saiu.



L’intervento, finanziato dalla Regione per 2,7 milioni di euro, ha riguardato un primo tratto pari a 3,8 km su un totale di 6,7 km. “Abbiamo mantenuto gli impegni presi e faremo quanto necessario per garantire le risorse, 3 milioni di euro, per consentire i lavori sul restante tracciato di 2,9 km, oltre alla realizzazione degli svincoli previsti. A questo proposito è importante che la provincia acceleri sulla progettazione così da poter intercettare le risorse necessarie”.



L’esponente della Giunta, nel corso dell’incontro ha ricordato ai sindaci la maggiore facilità di reperire risorse (attraverso la programmazione delle fonti di finanziamento statali e comunitarie, oltre a quelle del bilancio regionale) sulla base del grado di progettazione.



L’assessore Saiu, infine, ha voluto ricordare Roberto Frongia ringraziando l’ex esponente della Giunta Solinas, scomparso nel 2020, per aver creduto con forza al progetto che ha consentito questo primo intervento su un’opera strategica per tutto il territorio