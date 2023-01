Portovesme Srl, l'Assessore Lai: "Garantita la salvaguardia dei lavoratori con un’ulteriore concessione degli ammortizzatori sociali per 550 lavoratori"

Cagliari, 27 gennaio 2023 - Sottoscritto il verbale d’accordo tra l’assessore del Lavoro, Ada Lai, la Portovesme Srl, le organizzazioni sindacali e le rsu aziendali per un’ulteriore concessione degli ammortizzatori sociali, per una durata di 38 settimane, in favore di 550 lavoratori.



“Ancora una volta, sosteniamo i lavoratori della area industriale di Portovesme - afferma l’Assessore del Lavoro, Ada Lai - garantendo, per un ulteriore periodo, l’integrazione salariale prevista dalla normativa vigente per far fronte a situazioni di particolare difficoltà economica. Si concretizza il percorso tracciato dal presidente Solinas, che ha portato avanti interlocuzioni importanti e produttive con il Governo e con i principali operatori dell’energia per creare garanzie per i lavoratori e per il mantenimento delle linee produttive”.



La sottoscrizione del verbale si è resa necessaria per proseguire gli interventi portati avanti in tutti i tavoli istituzionali, garantire la fruizione degli ammortizzatori sociali per tutto l’anno corrente e scongiurare la chiusura degli impianti, in attesa dell’auspicato calo del costo dell’energia.



“La Regione - prosegue l’esponente dell’esecutivo Solinas - ha mantenuto l’impegno, rimanendo a fianco delle Aziende e dei lavoratori, per consentire la ripresa a pieno regime delle linee produttive e la salvaguardia dell’occupazione”.