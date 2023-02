Presidio lungo le strade statali e provinciali maggiormente esposte all'insorgenza di incendi: liquidazione alle Compagnie barracellari

;

Autorizzata dalla Direzione generale degli Enti locali e Finanze la liquidazione a saldo della somma complessiva di 495.250,00 euro, in favore delle 54 Compagnie Barracellari ammesse acontributo per l'anno 2022, per i servizi effettivamente prestati per il presidio lungo le strade statali e provinciali maggiormente esposte all'insorgenza di incendi boschivi.