Cagliari, 2 febbraio 2023 - “La Regione conferma il proprio impegno a favore delle imprese in difficoltà”. Lo afferma l’assessore del Lavoro, Ada Lai, in merito allo stanziamento dell’Assessorato del Lavoro, pari a 500.000 euro, a favore del Comune di Cagliari per l’erogazione di contributi volti a sostenere le attività economiche, produttive e professionali che hanno subito una riduzione del volume d’affari nel 2023, a causa di interdizioni al transito pedonale per motivi di sicurezza.



“E’ il caso delle attività situate a Cagliari in Via Dettori e nelle strade limitrofe - spiega Lai - danneggiate dal provvedimento di chiusura obbligatoria della via, dovuto alle lesioni nelle mura degli edifici. Con un’apposita delibera - conclude Lai - la Giunta regionale definirà i criteri e le modalità di attuazione del provvedimento”.