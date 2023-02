Intesa Regione sarda-Carabinieri: il Presidente Christian Solinas riceve a villa devoto i Generali Bernardini e Gargaro

Cagliari, 6 febbraio 2023 - Regione Sarda e Arma dei Carabinieri confermano il reciproco impegno sugli investimenti per la realizzazione di nuove caserme e per la ristrutturazione dei presidi esistenti. “I Carabinieri sono un presidio irrinunciabile per la sicurezza pubblica, è doveroso agevolare la loro presenza su tutti i territori” - ha affermato il Presidente Christian Solinas.



La Regione conferma il proprio impegno sancito alcuni mesi fa con la firma del primo protocollo d’intesa. Oggi a Villa Devoto il Presidente ha ricevuto il Generale di corpo d’armata Enzo Bernardini, comandante interregionale "Podgora" e il Generale Francesco Gargaro, Comandante della Legione Sardegna. Confermato il sostegno della Regione per realizzare strutture da destinare all'utilizzo da parte dell'Arma dei Carabinieri quali presidi territoriali, per interventi infrastrutturali finalizzati all'efficientamento energetico e all'adeguamento degli immobili di proprietà demaniale già in uso all'Arma. Previsti anche interventi di manutenzione degli immobili di proprietà regionale adibiti a caserme dell'Arma dei Carabinieri.



L'Arma dei Carabinieri individuerà e proporrà gli interventi, che saranno valutati dalla Regione sulla base delle risorse disponibili. Le operazioni saranno coordinate con il coinvolgimento degli Enti Locali.