Agricoltura, l’Assessore Satta a Mandas per incontrare i lavoratori del comparto: “Mostriamo con orgoglio l’origine delle nostre produzioni di eccellenza”

Cagliari, 20 febbraio 2023 – “È fondamentale mostrare la qualità, l’eccellenza delle produzioni che dalla nostra isola arrivano in tutto il mondo. Dobbiamo testimoniare ciò che funziona e risolvere, con impegno, le criticità”.



Lo ha detto l’Assessore dell’Agricoltura, Valeria Satta, che oggi si è recata a Mandas dove è stata ricevuta in municipio dal Sindaco, Umberto Oppus, e in seguito ha fatto visita ad alcune aziende della zona tra cui un caseificio, un agriturismo e un allevamento ovino. “Oggi siamo a Mandas per testimoniare tutto ciò che ci propone il territorio – ha dichiarato Valeria Satta – ho voluto incontrare personalmente gli allevatori e gli agricoltori, e visitare le aziende per confrontarmi direttamente con gli operatori del settore e ascoltare da loro, senza filtri, le problematiche relative al comparto ma anche le storie di successo che si traducono in prodotti unici, che solo la Sardegna è in grado di offrire. Dobbiamo preservare le peculiarità dei nostri territori. Gli incontri proseguiranno – ha concluso l’assessore dell’Agricoltura – di pari passo con il mio impegno politico”.