Incontri sul I Avviso INTERREG Italia Francia “Marittimo” 2021- 2027

l Centro Regionale di Programmazione organizza una serie di incontri on line e sul territorio per agevolare la partecipazione ale illustrarne i contenuti.Il programma, con una dotazione finanziaria complessiva di oltre 77,3 milioni di euro, finanzia progetti di cooperazione transfrontaliera tra le Regioni partner (Liguria, Sardegna, Toscana, Corsica e Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur) in questi ambiti di intervento:- ambiente, territorio e clima- innovazione, sostenibilità e crescita economica sostenibile- mobilità, connettività fisica e digitale ed accessibilità- occupazione, formazione e mobilità transfrontaliera del capitale umano- cooperazione istituzionale e coesione transfrontalieraIniziative in programmaalle ore 11.00 online da questo link . Evento in collaborazione con Confindustria Centro Nord Sardegna. Temi trattati: impresa, competitività, imprenditorialità e specializzazione intelligente. Consigliata la registrazionealle ore 9.30 a Cagliari nella sala eventi del primo piano della Mediateca del Mediterraneo. Temi trattati: cambiamento climatico, gestione rischi naturali, economia circolare, biodiversità, porti verdi, accessibilità e multi modalità.online a questo link alle ore 10. Temi trattati: mercato del lavoro, servizi per l’impiego, mobilità giovani e lavoratori, patrimonio culturale e naturale, modelli di governance, rafforzamento capacità istituzionale e cooperazione giuridica ed amministrativa.evento online di presentazione del I Avviso con l'Autorità di Gestione Regione Toscana e, in presenza a Sassari nella sede di Promocamera. Per l'occasione sarà presentato il sistema informativo per la presentazione delle candidature. Qui il form per la registrazione in presenza:Nel corso degli incontri informativi verranno raccolte le idee progettuali e le eventuali proposte di costituzione di partenariati in risposta all’Avviso.A breve verranno pubblicati i restanti link per la registrazione/ partecipazione agli eventi.Maggiori info qui