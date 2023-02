Cantieri comunali per beneficiari di ammortizzatori sociali: riparto 2023 per prosecuzione progetti di utilizzo e dei cantieri occupazionali

;

Approvato dall'assessorato del Lavoro il riparto dello stanziamento previsto per l'anno 2023 pari a 11.560.000,00 euro a favore dei soggetti attuatori per la prosecuzione dei progetti di utilizzo e dei cantieri occupazionali, in relazione all'Avviso pubblico informativo "Cantieri comunali per l'occupazione di soggetti già beneficiari di ammortizzatori sociali".