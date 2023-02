Pubblicato avviso per assegnazione contributo ai comuni per redazione Piano di valorizzazione e recupero terre civiche

PEC

L'assessorato dell'Agricoltura ha pubblicato l'avviso relativo all'assegnazione del contributo destinato ai Comuni per la redazione dei Piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche. La Legge regionale del 9 marzo 2022 n. 3 (art. 9 comma 2), prevede un contributo ai Comuni per la redazione dei Piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche.Lepossono essere presentate, fino a esaurimento delle risorse disponibili stanziate nel bilancio regionale per la relativa annualità.Le domande dovranno essere inoltrate in formato pdf, secondo lo schema allegato all'avviso, munite di firma digitale del Sindaco/Legale rappresentante e di numero di protocollo in uscita del Comune. In caso contrario, saranno dichiarate irricevibili.all'indirizzo: agricoltura@pec.regione.sardegna.it Il contributo è inoltre concesso ai comuni dotati di un Piano approvato prima dell'entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale n. 48/15 del 10 dicembre 2021, che intendano aggiornarlo ai contenuti e prescrizioni di tale atto di indirizzo anche in funzione di successive esigenze e opportunità di utilizzo delle risorse.di approvazione del Piano di valorizzazione da parte del Presidente della Regione. Il termine non è prorogabile.Eventuali chiarimenti sulla procedura potranno essere richiesti tramite PEC all'indirizzo:, o tramite e-mail all'indirizzo: agricoltura@regione.sardegna.it telefonicamente ai recapiti dei referenti.