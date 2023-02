Al via manifestazione d'interesse per partecipazione alla fiera BMT di Napoli

PEC

L'assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio sta valutando di partecipare, con la collaborazione di Unioncamere Sardegna che curerebbe l'acquisizione degli spazi fieristici e gli aspetti operativi, con uno stand proprio alla manifestazione "BMT" che si terrà a Napoli dal 16 al 18 marzo 2023.Per consentire l'organizzazione della presenza degli operatori dell'offerta sarda all'iniziativa, l'assessorato invita le imprese interessate, in possesso dei requisiti a manifestare interesse alla propria partecipazione.La BMT - Borsa Mediterranea del Turismo - è il più grande market place del Mediterraneo ed è un importante punto di riferimento dove si presenteranno le novità delle aziende nazionali ed internazionali riguardanti i settori Incoming, Incentive & Congressi, Terme, Benessere & Vacanza Attiva, Turismo sociale.Al momento della presentazione della manifestazione d'interesse le imprese dovranno possedere i- avere sede operativa in Sardegna- essere in attività e iscritte presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato (CCIAA)- essere in regola con le comunicazioni dei dati ISTAT per l'anno 2022 sulla piattaforma regionale SIRED (ricettivo)- essere iscritte al Registro regionale L.R. 28 luglio 2017 n. 16 (agenzie di viaggio).I tour operator e le agenzie di viaggio devono svolgere attività di incoming.Le imprese interessate a partecipare e in possesso dei requisiti dovranno, esclusivamente tramite, all'indirizzo:di partecipazioneè determinata a forfait inper ciascuna.Per ulteriori informazioni e chiarimenti inviare un'email all'indirizzo: