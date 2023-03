Cagliari, 2 marzo 2023 – “Insieme alla struttura della Zona Economica Speciale stiamo lavorando per dare supporto all’attività burocratica autorizzativa, per promuovere i bandi destinati ai consorzi industriali e per le attività di internazionalizzazione d’impresa”. Lo ha detto l’assessore dell’Industria, Anita Pili, intervenuta nel pomeriggio di oggi ad Oristano al convegno “Il futuro delle aree produttive tra Zes e retro portualità”.



Hanno partecipato il Presidente di Confapi Sardegna, Giorgio Delpiano, il Commissario della Zes Sardegna, Aldo Cadau e il Presidente dell’Autorità Portuale, Massimo Deiana.



“Il convegno è stato un’occasione importante di confronto sulle opportunità della Zes e soprattutto, un momento di informazione importante per le imprese che investiranno nel nostro territorio regionale” ha dichiarato l’assessore Pili. “La Giunta regionale, con impulso dell’assessorato dell’Industria, ha investito sulla infrastrutturazione delle aree industriali consortili fin dalle prime fasi del suo insediamento: è infatti una priorità di questo governo regionale consentire alle nostre imprese di poter lavorare in condizioni di competitività con il resto del mondo”.