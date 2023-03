Interreg Italia-Francia Marittimo, lancio primo avviso 2021-2027

;

Si terrà il, alla presenza dell'Autorità di Gestione, l'evento territoriale di lancio delL'avviso, il cui termine per la presentazione è fissato, ha una dotazione finanziaria di 77.320.530 euro e sosterrà progetti transfrontalieri su ambiti tematici quali l'adattamento al cambiamento climatico, la competitività e innovazione, mobilità e connessioni, occupazione e formazione, turismo e cultura.Nel corso dell'evento, ospitato da PromoCamera, oltre ai risultati della Programmazione 2014-2020, saranno illustrate le caratteristiche dell'Avviso e le funzionalità della piattaformasulla quale dovranno essere presentati i progetti.Nel pomeriggio sarà possibile partecipare agli atelier tematici focalizzati sulle priorità del Programma 2021-2027, momento di confronto e approfondimento in vista della presentazione di nuove idee progettuali in risposta all'Avviso.È possibile registrarsi all'eventoa questoQui il form per registrarsi