La Regione Sardegna al World Water film festival con la serie web Posidonia Team

Il cortometraggio Posidonia Team, sarà presentato domenica, iniziativa promossa dagli organizzatori del Summit delle Nazioni Unite sull'acqua e parte della Conferenza ONU 2023 sull’acqua (22-24 marzo 2023). Sono coinvolte organizzazioni come UN Water, Embassy Network, Water Museum Network, Resilient Cities Network, UNESCO Groundwater Youth Network.Obiettivo di realizzare eventi di sensibilizzazione sul tema dell'acqua che uniscano le persone.Posidonia Team è una web serie di 10 puntate da un minuto, il cortometraggio le riassume e spiega perché le praterie di Posidonia oceanica e i loro depositi in spiaggia – le banquettes – siano un ecosistema fondamentale per tutelare il nostro mare e ridurre il rischio di erosione della fascia costiera.La serie è stata realizzata nel quadro delle attività del progetto, di cui l’Assessorato della difesa dell'ambiente - Servizio tutela della natura e politiche forestali è capofila, grazie al finanziamento del Programma di Cooperazione Interreg MED tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)., Governance e gestione di sistemi spiaggia-duna con Posidonia nel Mediterraneo, nato nel novembre 2019 per una durata di 32 mesi, riunisce per la prima volta iAlcune misure di gestione delle banquettes sono state sperimentate in Sardegna nei siti pilota (AMP Sinis e Capo Carbonara), testando nuove soluzioni e approcci alla pianificazione che riconoscano il valore ecologico e ambientale del sistema dinamico spiaggia-duna-posidonia.- Regione Sardegna – Servizio tutela della natura e politiche forestali (Capofila) - Italia- IAS - CNR Oristano Italia- Natura-Jadera - Public institution for management of protected areas in Zadar - Croazia- IUCN - International Union for Conservation of Nature and Natural Resources - Spagna- Region of Central Macedonia - Grecia- Hellenic Society for the Protection of Nature - Grecia- Enalia Physis Environmental Research Centre - Cipro- Provence-Alpes-Côte d'Azur Region - Francia- Parco Nazionale dell’Asinara/AMP Isola dell’Asinara; Parco regionale di Porto Conte-AMP Capo CacciaIsola Piana; Assessorato al turismo e Assessorato degli enti locali.