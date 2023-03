Indagine di mercato per affidamento incarico di verifica conformità del contratto per appalto servizi sistema informativo SUAPEE

;

;

L'Assessorato dell'Industria avendo stipulato a luglio 2022 il contratto relativo all'appalto dei servizi di evoluzione, gestione e manutenzione del sistema informativo SUAPEE. CUP E71B21004940003, intende procedere con l'affidamento dell'incarico di verifica di conformità del contratto.L'importo per l'esecuzione dell'incarico è pari a 14.000,00 euro, IVA e oneri per le casse professionali esclusi e onnicomprensivo di qualunque altra voce di spesa.E' previsto lo svolgimento dell'eventuale ed ulteriore incarico di verifica di conformità nel caso in cui l'appalto dei servizi di evoluzione, gestione e manutenzione del sistema informativo SUAPEE sia oggetto di proroga tecnica e di eventuale ripetizione di servizi analoghi.La procedura viene eseguita attraverso il Mercato Elettronico della Stazione Appaltante SardegnaCAT dove è possibile reperire la relativa documentazione.esclusivamenteiscritti e validati come fornitori nella categoria di servizi AD26AA denominatapresente in SardegnaCAT, in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 ) e dei requisiti di idoneità professionale, capacità tecnica e professionale, art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016:a) possesso del Diploma di Laurea ovvero Laurea specialistica ovvero Laurea Magistrale;b) conoscenza architetture di sistemi informativi per l'erogazione di servizi pubblici tramite sportelli telematici;c) conoscenza delle problematiche di gestione degli Sportelli Unici delle Attività produttive e dell'Edilizia;d) aver svolto, nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, uno o più contratti con Amministrazioni pubbliche per verifica di conformità di contratti per la fornitura e gestione di una piattaforma di e-government, ovvero di un sistema informativo per la pubblica amministrazione attraverso cui erogare servizi on-line ai cittadini o alle imprese, o analoghi a quelli oggetto dell'appalto, per un importo complessivo nel quinquennio o nel minor periodo di attività d'impresa, non inferiore a 14.000,00 euro, IVA esclusa.L'invito a partecipare è trasmesso a tutti i soggetti già iscritti nella categoria indicata, il 21 marzo 2023. Per coloro che si iscrivessero successivamente è necessario, per visualizzare la documentazione completa tramite Sardegna CAT, inviare una PEC all'indirizzo: industria@pec.regione.sardegna.it richiedendo l'estensione dell'invito alla RDI, indicando nel corpo del testo il corretto nominativo e la partita iva dell'operatore economico interessato., dovranno essere presentateattraverso SardegnaCAT.