Sostegno urgente occupazione nella filiera turistica - 2021: approvata concessione aiuti II gruppo

L'assessorato del Lavoro ha preso atto degli esiti delle verifiche di ammissibilità formale delle singole check list, acquisite dal Sistema Informativo di Base dell'Amministrazione Regionale (SIBAR), correttamente caricate nel portale SIL Sardegna perper la concessione di aiuti finalizzati al sostegno dell'occupazione nella filiera turistica - Annualità 2021.La concessione degli Aiuti e dei vantaggi economici, relativi all'Avviso, sarà attuata in conformità alla normativa europea e statale in materia di Aiuti di Stato, con particolare riferimento al regime di Aiuti in "de minimis".Autorizzata inoltre l'ammissibilità delle singole Domande di Aiuto Telematiche (DAT) riportate nell'elenco target under 35 e dell'elenco target over 35 del II gruppo e l'avvio della successiva fase finalizzata alla concessione.