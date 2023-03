Fondo imprese, il Presidente Solinas: “Ulteriore passo a sostegno di Portovesme”

Cagliari, 31 marzo 2023 - “Il fondo istituito per aiutare le imprese in crisi a più alto consumo di energia che operano nelle isole è un ulteriore passo a sostegno della Portovesme Srl per il mantenimento della produzione nei siti sardi”. Lo ha detto il Presidente della Regione, Christian Solinas a proposito del fondo istituito dal Governo. Il Presidente, ribadendo l’attenzione massima della Giunta regionale per una vertenza che riguarda la Sardegna intera, ha espresso ancora una volta vicinanza ai lavoratori in lotta, in particolare agli operai del sito di San Gavino, che la Regione, ha detto, non abbandonerà al proprio destino, qualunque dovesse essere l'esito della vertenza.