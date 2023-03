Cagliari, 31 marzo 2023 – Un incontro con i lavoratori, i sindacati e gli esponenti politici regionali e i deputati della Sardegna, nella sede della Sanac di Assemini, sarà convocato al più presto dall’assessore Anita Pili, a seguito di un confronto, avvenuto questa sera, con la struttura commissariale di Sanac.



“Un passo importante” sottolinea l’assessore dell’Industria. “L’Avvocato Corrado Carrubba, commissario di Sanac, ha condiviso la necessità che il Governo intervenga con Acciaierie d’Italia per il ripristino delle commesse, e ha dato la propria disponibilità per una riunione a Macchiareddu, in cui discutere con i lavoratori e con i sindacati del futuro dell’azienda e dello stabilimento” afferma l’assessore Pili. “Sarà un incontro istituzionale utile a chiarire la posizione della struttura commissariale, nell’ottica di costruire insieme un percorso che tuteli il presidio industriale e valorizzi i nostri lavoratori”.