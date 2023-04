Cagliari, 3 aprile 2023 – “Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti quest'anno, abbiamo rilevato una grande affluenza in tutti gli stand ed un altissimo gradimento da parte dei nostri produttori. Le mie considerazioni sono molto positive, lavoreremo per il prossimo Vinitaly affinché possa essere sempre di più una vetrina per le nostre eccellenze”. Lo afferma l’assessore dell’Agricoltura, Valeria Satta, impegnata in questi giorni al Vinitaly di Verona nelle attività di promozione del settore vitivinicolo isolano.



Oltre alle 72 cantine iscritte alla manifestazione, altre 38 aziende del settore sono presenti agli eventi correlati, per un totale di 110 piccole e medie imprese del vino e dei prodotti tipici sardi: un numero in crescita edizione dopo edizione, a testimoniare la florida realtà del patrimonio sardo.