Portovesme, il Presidente Solinas in costante contatto con Governo, si attendono esiti del confronto al Ministero con Glencore

Cagliari, 3 aprile 2023 - In costante contatto con la Sottosegretaria al Mimit Fausta Bergamotto, il Presidente della Regione Christian Solinas segue gli sviluppi del confronto in corso al Ministero con Glencore.

Attendiamo con molta apprensione e con fiducia, dice il Presidente, l’esito di un confronto che per noi può avere un solo esito: il mantenimento delle attività e di tutti i livelli occupazionali fino all’avvio di un processo di riconversione industriale del quale attendiamo di conoscere il progetto, e per il quale non possiamo che confermare il nostro sostegno in presenza di solide garanzie.

Da Glencore, aggiunge il Presidente Solinas, attendiamo parole chiare e precise sui propri progetti, a garanzia dei lavoratori ma anche di un polo industriale vitale per il Sulcis e strategico per la Sardegna e per l’Italia.

Riteniamo che le misure in atto, e recentemente confermate, relative all’abbattimento dei costi energetici siano una efficace garanzia per il riavvio e il mantenimento delle attività a Portovesme e a San Gavino, ribadisce il Presidente Solinas. La conferma anche per i prossimi mesi del credito d`imposta e il fondo da 2 milioni per le imprese energivore dei territori insulari sono una base solida, accettata peraltro dalle altre realtà industriali energivore in tutta Italia.

Insieme agli operai in lotta, dice ancora il Presidente Solinas, che ieri ha incontrato i lavoratori a San Gavino, attendo dunque di conoscere le reali intenzioni della multinazionale, confermando la piena, totale disponibilità della Regione a fare la propria parte e, soprattutto, il fermo intendimento di schiararsi sempre dalla parte dei lavoratori, qualunque sia l’esito della vertenza, a tutela del loro futuro.