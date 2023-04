Il Presidente Christian Solinas incontra gli allievi del Corso Agenti Forestali: Sarete i custodi del nostro immenso patrimonio ambientale

;

- Siete i futuri custodi del nostro immenso patrimonio ambientale e naturale: la Sardegna guarda a voi con grande fiducia.Così il Presidente della Regione, Christian Solinas, si è rivolto agli allievi del Corso Agenti Forestali della Sardegna, incontrandoli insieme al Comandante, Generale Fabio Migliorati, prima nel centro operativo di Pula, per la celebrazione della Messa Pasquale, poi nell'edificio di Sardegna Ricerche che ospita il Corso.Guardo a voi con particolare simpatia e con grande speranza, ha detto il Presidente, perché siete i giovani ed entusiasti protagonisti del primo concorso che finalmente, dopo 18 anni, la Regione ha bandito per riprendere ad assumere agenti del suo Corpo Forestale, che è davvero un fiore all’occhiello, un orgoglio della Regione Sarda.Proprio per questa ragione ho fortemente voluto che questo Corpo diventasse una Direzione Generale in capo alla Presidenza, e ho realizzato questo mio intendimento nel 2021, dando compimento ad un auspicio del Corpo stesso, atteso da decenni, come doveroso riconoscimento al valore e all’importanza del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale, che ha ormai assunto un ruolo decisivo in vari campi di azione strategici, al servizio dei Sardi e dell’ambiente.Nei decenni intercorsi dalla sua istituzione, avvenuta con la Legge regionale n. 26 del 5 novembre del 1985, il Corpo Forestale Sardo ha ampliato notevolmente le proprie competenze, inizialmente indirizzate alla vigilanza su caccia, pesca, pascolo. Oggi, abbraccia tutti i problemi ambientali, l’urbanistica, il paesaggio, i beni demaniali e quelli della salute pubblica, investendo, dunque, le competenze di vari assessorati. È una struttura multidisciplinare diffusa su tutto il territorio regionale, che opera attraverso 7 servizi territoriali, 82 stazioni forestali, 10 basi navali.La fase che oggi state vivendo, ha detto ancora il Presidente Solinas, e’ quella della fondamentale formazione che fara’ di voi non solo dei pubblici ufficiali, non solo degli agenti di pubblica sicurezza, ma i veri tutori e difensori dell’ambiente, della natura, della salute pubblica, dei beni archeologici che fanno della nostra terra uno scrigno di bellezza e di pregio unico al mondo che deve essere difeso dal degrado, dall’inquinamento, dall’abusivismo, da ogni azione umana che lo mette in pericolo.Tutti i Sardi guardano con fiducia al Corpo Forestale, ha concluso il Presidente.La Regione investe e continuerà ad investire per l’efficienza del Corpo, così come per il potenziamento degli organici.