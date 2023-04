Progetto per lavoro e inclusione attiva persone in esecuzione penale: proroga manifestazione d'interesse per ospitanti tirocini formativi

PEC

;

;

, in considerazione dell'interesse mostrato da aziende pubbliche e private,, finanziato con le risorse del PON Inclusione 2014-2020, che coinvolge le Case di Reclusione della Sardegna. Ii soggetti ospitanti devono, attraverso il format pubblicato.L'importo complessivo dei voucher che le aziende riceveranno non potrà superare i 4.500,00 euro (comprensivo dell'importo mensile pari a 500,00 euro da corrispondere ai detenuti a titolo di rimborso spese e dei costi reali sostenuti dall'impresa/ente pubblico per la copertura dei costi INAIL e Responsabilità civile, acquisto di dispositivi di protezione individuale, tutoraggio etc.).possono essere trasmesse all'indirizzoLe risposte saranno pubblicate nella forma di FAQ.è possibile rivolgersi al CRP all'indirizzo email: crp.direzione@regione.sardegna.it.