Turismo, al via manifestazione d'interesse per partecipazione alla fiera Arabian Travel market di Dubai

L'assessorato del Turismo sta valutando di partecipare, con la collaborazione di Unioncamere Sardegna che curerebbe l'acquisizione degli spazi fieristici e gli aspetti operativi, con uno stand proprio alla manifestazione"Lavorare verso lo zero" è il tema principale dell'evento nel quale si esplorerà l'evoluzione delle tendenze innovative dei viaggi sostenibili e saranno identificate le strategie di crescita all'interno di specifici settori chiave.Questa manifestazione B2B è riservata solo ai visitatori del settore turistico, ai membri del Buyer's club, agli espositori e media di viaggio e agli influencer e consente loro di tenersi aggiornati sulle ultime tendenze di viaggio e di generare business con le aree geografiche del Medio Oriente, Africa, Americhe, Asia, Australasia ed Europa.Per consentire l'organizzazione della presenza degli operatori dell'offerta sarda all'iniziativa, l'assessorato invita le imprese interessate, in possesso dei requisiti a manifestare interesse alla propria partecipazione.in qualità di co-espositori nello stand della Regioneappartenenti alle seguenti tipologie di imprese:- Strutture ricettive alberghiere: alberghi a 4/5 stelle;- Catene alberghiere;- Gestioni Alberghiere;- Agenzie di viaggio incoming e tour operator regolarmente iscritti al registro regionale delle agenzie di viaggio; Bus Operator;- Società di gestione aeroportuali;- Compagnie aeree e di navigazione;- Destination Marketing Organization e Convention & Visitors Bureau;- Convention Bureau Territoriali;- Club di Prodotto e Aggregazione d'imprese congressuali ed eventi;- Sedi per eventi (centri congressi - alberghi congressuali - dimore storiche - spazi per grandi eventi - spazi istituzionali - spazi non convenzionali);- Agenzie di organizzazione di convegni, congressi, eventi, eventi motivazionali, lanci prodotto, espositori, seminari; Agenzie di Viaggio e di Comunicazione con specifici dipartimenti di organizzazione eventi;- Aziende e Agenzie di servizi e consulenza congressuale.Le imprese interessate a partecipare e in possesso dei requisiti dovrannoesclusivamente tramite PEC all'indirizzo:La quota di partecipazione abbattuta per le imprese in possesso dei requisiti per beneficiare della misura di aiuti è determinata a forfait in euro 700,00 per ciascuna.Ulteriori informazioni possono essere richieste all'indirizzo email: tur.fiere@regione.sardegna.it