Al via il progetto ICT Academy, l'Assessore Lai: “Regione investe sull’alta formazione in settori trainanti e innovativi che garantiscono piena occupazione”

Cagliari, 5 aprile 2023 - Al via il progetto ICT Accademy, 5 corsi in Cybersecurity (comprensione delle problematiche di cybersecurity e le relative misure di difesa), Os and virtualization (conoscenza dei concetti di base della virtualizzazione), Data Base (conoscenze di base sulle architetture dei Data Base e le principali funzioni per la loro gestione), Cloud (conoscenze di base su strumenti e soluzioni per il Cloud Computing), Artificial intelligence (conoscenze di base per comprendere l’Intelligenza artificiale). I percorsi formativi sono rivolti a cento persone disoccupate residenti in Sardegna, che saranno attivati dall’Assessorato regionale del Lavoro e dall’Aspal nell’ambito dell’iniziativa “ICT Academy”.



“Con il progetto ICT Accademy la Regione punta sull’innovazione e sull’alta formazione del futuro - dichiara l’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai. Diamo risposta alle richieste di formazione di alto livello e alle esigenze del mercato del lavoro attraverso percorsi formativi rivolti all’inserimento occupazionale in settori trainanti e innovativi. L’Information and Communication Technologies, infatti, non conosce crisi e negli ultimi anni ha registrato una crescita esponenziale, diventando strategico per la nostra economia. L’ICT è a caccia di competenze adeguate che non trova, data la mancanza di profili professionali, ragion per cui la formazione professionale mirata riveste oggi un’importanza strategica”.



“Il nostro obiettivo è far incontrare chi cerca e chi offre lavoro - afferma la direttrice generale dell’Aspal Maika Aversano - con questi corsi diamo un’opportunità ai giovani interessati al digitale di poter entrare nel mondo del lavoro e dell’ICT, un settore in grande sviluppo, che richiede figure professionali specializzate che le aziende del settore in questo momento fanno fatica a trovare”



I percorsi formativi si volgeranno a Cagliari, nella sede della Aspal- ICT Academy in Viale Regina Margherita n. 33, nei locali della Ex-Manifattura Tabacchi. Per ciascuno dei cinque corsi potranno partecipare fino a venti beneficiari che tra i requisiti devono essere residenti in Sardegna, avere assolto l’obbligo formativo, essere disoccupati, aver rilasciato la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, e aver sottoscritto o richiesto la sottoscrizione del patto di servizio (D. Lgs. 150/2015).



Le domande con la richiesta di partecipazione, che verranno esaminate rispettando l’ordine cronologico di ricezione fino al completamento dei posti disponibili, possono essere inviate via PEC entro e le ore 23:59 di lunedì 24 aprile. I corsi dureranno dai 3 ai 5 giorni e al termine sarà rilasciato un certificato di frequenza. (mla)



Per approfondimenti si può contattare l’URP dell’ASPAL in via Is Mirrionis, 195 a Cagliari tel 070 6067039 / 070 7593039 oppure via email all’indirizzo agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it.



Link al bando: https://bit.ly/corsi-aspal-academy