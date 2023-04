Cinque esperti da assegnare allo Sportello linguistico regionale

;

;

Pubblicato dall’Assessorato regionale degli Enti locali ilda inquadrare in, di cui, da assegnare allo Sportello linguistico regionale istituito presso la Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport dell’amministrazione regionale nelle sedi di Cagliari e Sassari.come di seguito riportato:: un esperto in lingua sarda e un esperto in catalano di Alghero: tre esperti in lingua sarda.- tradurre atti amministrativi in lingua sarda o in catalano di Alghero e occuparsi di attività di comunicazione e interpretariato;- raccogliere, tradurre e trascrivere in lingua sarda o in catalano di Alghero atti normativi regionali, statali, comunitari in materia di minoranze linguistiche e atti strettamente legati alla materia;- occuparsi di attività di front-office con il pubblico (accoglienza e consulenza linguistica);- tradurre in maniera simultanea, interpretare e trascrivere in italiano-sardo, sardo-italiano, italiano-catalano di Alghero, catalano di Alghero-italiano;- elaborare materiale linguistico in lingua sarda e in catalano di Alghero;- collaborare a eventi di valorizzazione e promozione linguistica e culturale;- utilizzare tecnologie e programmi informatici e telematici destinati a facilitare e rafforzare l’uso della lingua sarda e del catalano di Alghero;- collaborare con altri Assessorati, Enti regionali o privati che ne facciano richiesta, per traduzioni di atti e/o promozione di eventi culturali e linguistici e produzione di materiale divulgativo ai fini della promozione e della valorizzazione della lingua sarda o del catalano di Alghero per eventuale stampa e successiva distribuzione;- collaborare per la traduzione e l’implementazione di siti istituzionali facenti capo alla Regione Autonoma della Sardegna;- occuparsi di ulteriori mansioni strettamente attinenti alle attività dello Sportello Linguistico regionale;- organizzare attività di docenza di corsi sia di alfabetizzazione che per esperti, in lingua sarda o catalano di Alghero destinati a diverse categorie di soggetti tra cui dipendenti regionali, docenti e cittadini.tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: reclutamento@pec.regione.sardegna.it