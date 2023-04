L’assessore Lai interviene al convegno CISL Ogliastra “Formazione, competenze e politiche attive del lavoro”

Cagliari, 14 aprile 2023 – “Il lavoro oggi non è più solo un'attività fisica o intellettuale profferta in cambio di un compenso, è molto di più. Oltre ad essere un mezzo per esprimere il proprio potenziale, è un diritto inviolabile, la cui perdita porta l’individuo a non possedere un’identità e un ruolo sociale”. Così l’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai è intervenuta al Convegno della CISL Ogliastra “Formazione, competenze e politiche attive del lavoro: sfide e prospettive per l’Ogliastra e la Sardegna del futuro, tenutosi oggi a Tortolì presso l’ Hotel La Bitta.

“Questa è un’occasione importante di incontro e confronto per favorire il dialogo tra le istituzioni e stringere un patto sociale con i territori e il sindacato, basato sulla reciproca collaborazione e sulla fiducia, il motore dell’economia - ha affermato Lai. Una platea come questa, così competente e qualificata ci rende ottimisti. Basta con la cultura del piagnisteo, non piangiamoci addosso, ma guardiamo in prospettiva per progettare un futuro più sostenibile ed inclusivo per tutti i sardi. Come assessore del lavoro mi sono imbattuta nell’ormai nota questione del disallineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro, e mi sono adoperata per promuovere l’incontro fattivo tra i disoccupati e le imprese attraverso il coinvolgimento e la co-progettazione con le organizzazioni datoriali, sindacali, con le agenzie formative, le associazioni di categoria e gli enti locali. Abbiamo avviato politiche attive per il lavoro - spiega l’esponente dell’esecutivo Solinas - attraverso le risorse del programma GOL, finanziato dal PNRR, e promosso iniziative di animazione territoriale come il Job day Sardegna. La riforma dei centri per l’impiego è ormai iniziata, in futuro dovranno essere sempre più a misura di impresa e cittadino, con la costante collaborazione degli enti locali, fondamentali per lo sviluppo e il controllo capillare delle esigenze territorio. Per promuovere l’occupazione - aggiunge l’assessore del Lavoro - puntiamo sulla formazione mirata per preparare quelle professionalità che ci chiede il mercato. E in questo caso, dobbiamo lavorare ancora per abbattere quei pregiudizi che rendono meno appetibili gli istituti e i corsi di formazione tecnico professionale tra i giovani. Non sono scuole di serie B, anzi, sono una corsia preferenziale per inserirsi nel mondo del lavoro. Spesso le opportunità di lavoro meglio retribuite sono proprio quelle offerte dalle professioni artigianali, aggiornate con le nuove tecnologie e competenze. La gente ci chiede lavoro, non lavoretti. Non assistenzialismo, ma misure di politica attiva - conclude l’assessore Lai - come i nuovi cantieri occupazionali Lavoras attivati presso le i Comuni. Lavori veri con stipendi adeguati, con i quali diamo nuove opportunità ai disoccupati e risorse aggiuntive alle amministrazioni comunali, che lamentano carenze di organico”.