Disposizioni sulla pesca del corallo rosso per il 2023

Con decreto dell'assessore dell'agricoltura del 14 aprile 2023 viene disciplinato l'esercizio della pesca del corallo rosso per l'anno 2023, nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione.L'attività di pesca può essere esercitata unicamente dai pescatori professionisti che siano titolari dell'autorizzazione regionale ed esclusivamente mediante l'uso della piccozza, usata da pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea.può essere effettuata dai soggetti autorizzatiNelle disposizioni viene inoltre specificata la quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente, le zone in cui la pesca potrà essere esercitata e quelle in cui la pesca è vietata.