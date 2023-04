Turismo, Assessore Chessa: "Il tennis ancora protagonista in Sardegna, sempre più isola dello sport"

Cagliari, 18 aprile 2023 - "All’interno del ricco cartellone di manifestazioni che, nel 2023, attraverseranno l’Isola, il tennis ritorna protagonista a Cagliari con un evento di elevato profilo tecnico al quale parteciperanno diversi tennisti di prestigio internazionale”. Lo ha detto l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, durante la presentazione del “Sardegna Open”, in programma, dal 1 al 7 maggio, sui campi in terra battuta del Tennis club Cagliari di Monte Urpinu.



“Un’altra tappa del programma che, con un investimento triennale della Regione, punta sullo sport come efficace strumento di promozione turistica, in una Sardegna che, anno dopo anno, si afferma sempre più come ‘isola dello sport’ – ha aggiunto l’assessore Chessa – Gli eventi sportivi oltre a generare un importante indotto economico, possono contribuire anche alla destagionalizzazione dei flussi turistici, e portano la Sardegna nelle case degli appassionati, grazie alla copertura mediatica di queste manifestazioni, contribuendo a far scoprire la bellezza e l’unicità dell’Isola”.