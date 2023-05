Avviso Elenco regionale medici chirurghi e infermieri per esercizio temporaneo professione con direttive UE

PEC

Approvato dalla Direzione generale della Sanità l'avviso pubblico per la costituzione di undei professionisti disponibili e in possesso dei requisiti per l'che intendanoL'avviso sostituisce integralmente l'avviso approvato con determinazione n. 350 del 22 aprile 2022.La manifestazione d'interesse è valida per la copertura delle eventuali necessità assistenziali che dovessero manifestarsi presso le Aziende sanitarie della Sardegna e le strutture sanitarie e socio sanitarie private accreditate o autorizzate, quali in particolare le strutture residenziali per anziani, disabili, minori, psichiatriche e delle dipendenze, facenti parte della rete della Regione, relativamente al reclutamento di professionisti in possesso della qualifica di infermiere e di medico chirurgo.I professionisti interessati possono presentare la loro manifestazione d'interesse, corredata dal certificato di iscrizione all'albo/ordine professionale del Paese di provenienza e dall'ulteriore documentazione richiesta.I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana. Detta traduzione deve essere certificata conforme al testo originale dall'autorità Diplomatica o Consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.dovrà essere inviata a mezzoall'indirizzo:Il richiedente dovrà indicare obbligatoriamente nella domanda un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) presso il quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento.E' obbligatorio per i professionisti, una volta inseriti nell'elenco temporaneo, di comunicare l'eventuale successiva stipula del contratto di lavoro, unitamente alla scadenza, per l'aggiornamento della loro posizione, ai seguenti indirizzi di posta elettronica dmeloni@regione.sardegna.it