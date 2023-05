Avviso pubblico (Si Torna) tutti a Iscola - Laboratori extracurricolari: dal 22 maggio al via le domande

;

Pubblicato dall'assessorato della Pubblica istruzione l'Avviso Pubblico (Si Torna) tutti a Iscola - Laboratori extracurricolari - Anno Scolastico 2023/2024.L'Avviso è rivolto alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie beneficiarie dell'intervento cheospiteranno i laboratori didattici extracurriculari, la cui realizzazione sarà affidata ad operatori e professionisti esterni altamente specializzati. Sono Destinatari dell'intervento gli studenti delle Istituzioni scolastiche delle scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado.L'dell'avviso è quello di consolidare l'esperienza della didattica laboratoriale extracurriculare come strumento di sviluppo di competenze interdisciplinari e trasversali, sostenere l'approccio di una scuola attrattiva, coinvolgente, capace di prevenire e contrastare fenomeni di abbandono scolastico ed esclusione sociale.Le esperienze realizzate nelle annualità precedenti hanno infatti dimostrato l'impatto positivo in termini di partecipazione, entusiasmo, coinvolgimento e risultati ottenuti da parte degli studenti frequentanti poiché coinvolti in un fattivo e attivo processo di costruzione della propria identità, dell'accrescimento della consapevolezza delle proprie capacità, di sviluppo di abilità e competenze.Sono statiulterioriper le attività laboratorialiche coinvolgono la dimensione individuale e collettiva di cittadinanza e il benessere degli studenti, nello specificoLepotranno essere presentate presentate sulla piattaformaall'indirizzo web: https://sipes.regione.sardegna.it , selezionando il bando denominato "ISCOLA_LAB_2324"Successivamente verrà pubblicato l'Avviso di aggiornamento del Catalogo Laboratori Extracurriculari rivolto agli Operatori che intendono essere inseriti nell’elenco regionale.