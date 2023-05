Lavoro e inclusione attiva persone in esecuzione penale: riaperti termini per elenco operatori percorsi di manager esperti

;

Il Centro Regionale di Programmazione haper laper la(compatibili con le regole che disciplinano le attività all'interno delle Case circondariali)La manifestazione d'interesse si inquadra nell'ambito del Progetto MILIA, finanziato con le risorse del PON Inclusione 2014-2020 - "Modelli Sperimentali di Intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale - Le Colonie penali Agricole in Sardegna". Il Progetto Milia mira ad incentivare la dimensione lavorativa come alternativa concreta al reato, a partire dalla fase della detenzione (quale elemento di rieducazione) e fino alla fase post-detentiva (al fine di escludere il ricorso al crimine quale unico mezzo di sussistenza) attraverso la realizzazione di percorsi che favoriscano l’effettivo reinserimento socio-lavorativo dei detenuti al termine della pena.Nello specifico il progetto pilota intende offrire consulenza qualificata alle figure apicali fornita da figure professionali di alto livello, esperte nella gestione di progetti di cambiamento o ristrutturazione aziendale, che forniranno suggerimenti, proporranno soluzioni e modelli di gestione, utili per trasformare le aziende agricole delle Colonie in strutture manageriali organizzate e capaci di produrre reddito reale.La Manifestazione d'interesse è rivolta a qualsiasi operatore economico iscritto validamente nella piattaforma telematica SardegnaCAT nella categoria AL32AA - AGRONOMICA e in possesso dei requisiti richiesti.devono essereesclusivamente per Posta elettronica certificata all'indirizzo: crp@pec.regione.sardegna.it