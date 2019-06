Residenze per artisti nei territori: contributi 2019

;

L’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, in riferimento all'avviso pubblico per la presentazione di progetti di residenze per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo (triennio 2018/2020), comunica che è disponibile online la graduatoria dei contributi per l’annualità 2019.