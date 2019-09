Avviso di sospensione gara "Acquisizione del servizio di agenzia stampa"

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

Si comunica che, per consentire all’amministrazione regionale di procedere alla verifica della persistenza delle condizioni di appaltabilità del servizio come declinato nel bando pubblicato, alla luce delle intervenute nuove esigenze emerse, la gara in oggetto è stata sospesa con det. n. 514 prot. n. 21665 del 18 settembre 2019.Si invitano tutti i soggetti interessati a visionare il profilo di committente al seguente link per la consultazione della determinazione e per ogni comunicazione successiva al presente avviso.