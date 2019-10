Percorsi di istruzione e formazione professionale, elenco percorsi formativi

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

Approvato, dall'Assessorato regionale del Lavoro, l'elenco definitivo dei percorsi formativi IeFP dell'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica professionale di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), del d.lgs. 226/2005 e sperimentazione del sistema duale.