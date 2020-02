Progetti qualificati in materia di inclusione multiculturale rivolta a minori, online l'avviso

;

;

;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza

Pubblicato dall'Assessorato regionale del Lavoro l’avviso per progetti qualificati in materia di inclusione multiculturale rivolta a minori.I progetti dovranno avere come oggetto proposte qualificanti in materia di inclusione multiculturale rivolta a minori residenti in Sardegna e dovranno promuovere attività inclusive che facilitino la partecipazione dei giovani stranieri alla vita culturale e sociale della comunità, creando opportunità di convivenza, scambio e ascolto attivo in una logica di apertura verso il mondo che cambia e della messa in discussione personale.Possono partecipare al presente avviso i seguenti soggetti:associazioni di volontariato, cooperative, associazioni culturali, organizzazioni non governative e Onlus con precedente esperienza documentata (almeno 12 mesi) in attività di inclusione multiculturale rivolta a minori residenti in Sardegna.Ciascun soggetto proponente potrà presentare un solo progetto.La domanda dovrà perveniresecondo una delle seguenti modalità:- posta elettronica certificata all'indirizzo lavoro@pec.regione.sardegna.it - consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo - via San Simone 60 al 6° Piano – Cagliari.Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere chiesti tramite email all’indirizzo: msechi@regione.sardegna.it