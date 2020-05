;

Informazione a cura dell' Urp della Presidenza



L’Assessorato regionale della Pubblica istruzione ha approvato le "Disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure attive a favore delle imprese, in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19" e le determinazioni di concessione definitiva di contributo del bando Culture LAB: “Sostegno finanziario alle imprese del settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti culturali innovativi”.