L’Agenzia regionale per il sostegno in agricoltura ha approvato lo scorrimento totale della graduatoria delle domande della Misura Investimenti del "Programma Nazionale di Sostegno nel Settore del Vino".In seguito all'accoglimento delle richieste di modifica della durata dei progetti relativi alle Misure Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e Investimenti, presentate dai beneficiari delle domande finanziabili, risultano disponibili ulteriori risorse da utilizzare a favore della Misura Investimenti che consentono di finanziare tutte le domande di aiuto annuali non precedentemente finanziate.