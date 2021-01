Contributi per trasferte in territorio extraregionale: impegno di spesa e pubblicati importi ad associazioni e società sportive

;

L'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ha approvato per l'anno 2020 l'integrazione del Programma a preventivo anno 2020, e ha disposto l'impegno complessivo di € 110.000,00 a favore delle associazioni e società sportive, per la partecipazione alle trasferte in territorio extra regionale. Ha inoltre pubblicato le tabelle con i singoli importi concessi alle associazioni e società sportive.