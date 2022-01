Cinema, al via manifestazioni d'interesse per nomina 4 componenti Commissione tecnico artistica e uno per la Consulta regionale

PEC

;

;

;

PEC

;

;

;

Pubblicato dall'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport l'Avviso pubblico "per Manifestazione d'interesse per la nomina di n. 4 componenti della Commissione tecnico artistica per la valutazione dei progetti per il cinema".In particolare saranno individuati:a)che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio, iscritti al Pubblico registro cinematografico e regolarmente distribuiti nel circuito nazionale e/o internazionale e che svolga regolarmente attività di regista in ambito nazionale e/o internazionale;b)che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio, iscritti al pubblico registro cinematografico e regolarmente distribuiti nel circuito nazionale e/o internazionale e che svolga regolarmente attività di sceneggiatore in ambito nazionale e/o internazionale;c)che abbia all'attivo almeno due film lungometraggio, iscritti al pubblico registro cinematografico e regolarmente distribuiti nel circuito nazionale e/o internazionale e che svolga regolarmente attività di produttore e/o direttore di produzione in ambito nazionale e/o internazionale;d)di progetti culturali.I componenti della Commissione, scelti fra personalità di riconosciuta e documentata competenza, saranno nominati dall'assessore della pubblica istruzione con decreto, sentito il parere della competente Commissione consiliare, entro trenta giorni e resteranno in carica per tre anni., redatta in carta semplice,all'Ufficio di Gabinetto dell'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sportall'indirizzo:e, per conoscenza all'indirizzo:iscritti alle organizzazioni di categoria., redatta in carta semplice,all'Ufficio di gabinetto dell'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sportall'indirizzo:e,per conoscenza, all'indirizzo: